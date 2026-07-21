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Наше Бескудниково

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Собянин рассказал о работе по сохранению и развитию Москвы-реки

Чистоту Москвы-реки город поддерживает несколькими способами, рассказал Сергей Собянин. ГУП «Мосводосток» ежедневно направляет специалистов для сбора мусора с поверхности, удаления илового осадка и устранения загрязнений.

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