Cегодня основной интригой выступает заседание ЦБ РФ

Российский рынок готовится к оглашению решения Банка России по ставке. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что российский регулятор будет повышать ставку, так как данные по инфляции совсем не радуют.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии