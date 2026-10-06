Медвежий угол
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Медвежий угол

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Тут вам не Россия: в Азербайджане вспыхнул скандал после запрета хиджабов в школах

Тут вам не Россия: в Азербайджане вспыхнул скандал после запрета хиджабов в школах

Русь Несгибаемая Изображение сгенерировано нейросетью Алиса 21 сентября правительство Азербайджана приняло постановление, фактически запрещающее ношение хиджаба в государственных школах.

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