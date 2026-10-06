Тут вам не Россия: в Азербайджане вспыхнул скандал после запрета хиджабов в школах

Русь Несгибаемая Изображение сгенерировано нейросетью Алиса 21 сентября правительство Азербайджана приняло постановление, фактически запрещающее ношение хиджаба в государственных школах.
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А у нас всем все можно. И никаб и ваххабитские бороды, и молиться в метро!
В РФ надо так же делать, хватит поощрять экстремизм, радикализм, арабские правила жизни, которые к нам везут туземцы из своих стран. Не нравится - на выход
И только российская власть поощряет исламизм, ваххабизм и прочий кишлачно-аульный чурбанизм...
вот теперь Алиев повертится на исламской сковородке