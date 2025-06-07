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Царьград

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Песни вместо слёз: вдова Владимира Левкина рассказала, как отметит 58-летие певца

Песни вместо слёз: вдова Владимира Левкина рассказала, как отметит 58-летие певца

Вдова экс-участника группы «На-На» Владимира Левкина поделилась трогательными подробностями о том, как семья и друзья отметят 58-летие артиста, которого не стало в ноябре 2024 года.

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