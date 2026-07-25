Смешные мемы и картинки о малине

Жизненный юмор про нее, костлявую! Сегодня единственный день в году, когда жизнь — малина: 25 июля — День малины!Малина — не только самая костлявая ягода (клубника с арбузом, подвиньтесь!), но и загадочная.
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