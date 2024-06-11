«В случае вылета из РПЛ футбол в области не был бы брошенным»

В минувшем сезоне футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» с трудом сохранил место в РПЛ. Он здорово провел первые две трети чемпионата России — еще в марте команда находилась в первой десятке с хорошим отрывом от зоны вылета и зоны переходных матчей.