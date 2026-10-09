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Китай увеличил финансирование институтов развития в 10 раз за 15 лет

Китай увеличил финансирование институтов развития в 10 раз за 15 лет

С 2010 года Китай примерно в десять раз увеличил вложения в многосторонние институты развития. Это международные банки развития, целевые фонды и различные институты ООН.

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