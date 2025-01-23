За что могут изъять земельный участок в упрощённом порядке: комментарий юриста

Процедура изъятия упростилась благодаря новому федеральному закону № 307-ФЗ, который вступит в силу в мартеЕсли ваш земельный участок не имеет ограждения, на нём отсутствуют постройки, а территория заросла сорняками, местная администрация может инициировать процедуру изъятия.