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Фигурист Энберт назвал владение коньком и артистичность преимуществом Валиевой

Фигурист Энберт назвал владение коньком и артистичность преимуществом Валиевой

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 Александр Энберт в беседе с "Газетой.Ru" оценил шансы Камилы Валиевой, Аделии Петросян, Софьи Муравьевой и Алины Горбачевой побороться за золото чемпионата России по фигурному катанию.

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