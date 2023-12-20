Фигурист Энберт назвал владение коньком и артистичность преимуществом Валиевой

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 Александр Энберт в беседе с "Газетой.Ru" оценил шансы Камилы Валиевой, Аделии Петросян, Софьи Муравьевой и Алины Горбачевой побороться за золото чемпионата России по фигурному катанию.
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