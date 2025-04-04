Последствия вчерашнего пожара в омском ТК «Метромолл». По информации МЧС, возгорание началось в вытяжной трубе на фасаде здания.
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Последствия вчерашнего пожара в омском ТК «Метромолл». По информации МЧС, возгорание началось в вытяжной трубе на фасаде здания.