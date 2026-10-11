«Он в тюрьме, и она тоже»: как в Якутии одним махом арестовали всё городское начальство

Районный суд Якутии вынес решение, которое звучит как начало анекдота, но на деле является суровой реальностью: всё высшее руководство города Алдан отправилось в СИЗО.
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М,да...А, у нас в городе посадили 5 замов, а голова благополучно продавал всё, что принадлежало до этого городу и постарался навесить миллиардные долги городу, но... Благополучно свалил из города
Нет контроля с низу, а верхи заняты своими карманами...
Этих гнид не передавишь. Во власть лезут самые изворотливые, беспринципные, наглые, безнравственные моральные уроды. «Павлов Корчагиных» там не бывает.