Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Он в тюрьме, и она тоже»: как в Якутии одним махом арестовали всё городское начальство

«Он в тюрьме, и она тоже»: как в Якутии одним махом арестовали всё городское начальство

Районный суд Якутии вынес решение, которое звучит как начало анекдота, но на деле является суровой реальностью: всё высшее руководство города Алдан отправилось в СИЗО.

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Nikolia Vovchenko

М,да...А, у нас в городе посадили 5 замов, а голова благополучно продавал всё, что принадлежало до этого городу и постарался навесить миллиардные долги городу, но... Благополучно свалил из города