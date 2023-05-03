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“Русские хотят уничтожить наши танки”: В Германии рассказали, что ждёт немецкие Leopard на Украине

“Русские хотят уничтожить наши танки”: В Германии рассказали, что ждёт немецкие Leopard на Украине

СМИ Германии пишут о том, что русские в зоне СВО ждут немецкие танки, чтобы их уничтожить.Хорошо известные немецкие танки Leopard, попав в зону спецоперации на Украине, будут тотчас же уничтожены русской армией, которая давно готова к этой встрече.

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