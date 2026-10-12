В ЕС намерены обсудить ужесточение визового режима для россиян

Члены Совета Европейского Союза на заседании 14 октября обсудят инициативы по ужесточению визового режима для граждан России.
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