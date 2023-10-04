Выписан первый в мире штраф за космический мусор

Американской компании Dish Network придется выплатить штраф в $150 тысяч Федеральной комиссии по связи США (FCC) в рамках соглашения о борьбе с космическим мусором из-за того, что она оказалась не в состоянии должным образом избавиться от старого спутника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии