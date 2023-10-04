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Аргументы и Факты

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Выписан первый в мире штраф за космический мусор

Выписан первый в мире штраф за космический мусор

Американской компании Dish Network придется выплатить штраф в $150 тысяч Федеральной комиссии по связи США (FCC) в рамках соглашения о борьбе с космическим мусором из-за того, что она оказалась не в состоянии должным образом избавиться от старого спутника.

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