Группа Linkin Park возвращается с новым альбомом. Как пишет Газета.ру, новым барабанщиком булет Колин Бриттейн, а вокалисткой Эмили Армстронг, которая заменит Честера Беннингтона, скончавшегося в 2017-ом году.
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