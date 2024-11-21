Крынки. Родина украинского страха

О деталях прошлогодней операции ВСУ на ДнепреУкраинское издание опубликовало материал о прошлогодней операции по высадке ВСУ на левый берег Днепра, боях в селе Крынки и последующего отступления спустя более полгода столкновений.
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