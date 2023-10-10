Израиль всё: Два варианта палестинской победы

На Ближнем Востоке разверзся ад. Его пламя грозит распространиться на остальной мир. Независимо о того, чем закончится жестокий конфликт между палестинцами и Израилем, последнему израильтянину теперь очевидно, что его страна не имеет будущего и что крах наступит скорее раньше, чем позже, даже если танки и ракеты Нетаньяху сотрут Газу с лица земли.