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Живая Кубань

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Командир «Дикой дивизии Донбасса» Авидзба рассказал, за кого будет голосовать на президентских выборах в Абхазии

Командир «Дикой дивизии Донбасса» Авидзба рассказал, за кого будет голосовать на президентских выборах в Абхазии

Командир «Дикой дивизии Донбасса» Авидзба рассказал, за кого будет голосовать на президентских выборах в АбхазииХорошо известный и уважаемый в Абхазии командир «Дикой дивизии Донбаса» и бывший командир бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба заявил, что хочет видеть президентом республики Бадру Гунбу.

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