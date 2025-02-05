Командир «Дикой дивизии Донбасса» Авидзба рассказал, за кого будет голосовать на президентских выборах в Абхазии

Командир «Дикой дивизии Донбасса» Авидзба рассказал, за кого будет голосовать на президентских выборах в АбхазииХорошо известный и уважаемый в Абхазии командир «Дикой дивизии Донбаса» и бывший командир бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба заявил, что хочет видеть президентом республики Бадру Гунбу.