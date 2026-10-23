Белый выхлоп сразу после холодного старта осенью не всегда означает неисправность двигателя. По сути, речь чаще идет о самом обычном водяном паре.
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