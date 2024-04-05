Как сэкономить деньги и увидеть больше в Ирландии

<p>Ирландия может быть довольно дорогой страной по европейским меркам. Стоимость проживания и питания обычно находится в верхней части шкалы, и это может означать значительные расходы на каждый день поездки.
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