Комбайн провалился в карстовую воронку в Приангарье, водитель погиб

vk.com/Прокуратура Иркутской области В Иркутской области погиб водитель комбайна после того, как техника провалилась в карстовую воронку во время уборки урожая, сообщила 20 сентября пресс-служба региональной прокуратуры.
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