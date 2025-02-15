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Упражнения улучшают память на срок до 24 часов после тренировки

Физическая активность улучшает память на срок до 24 часов после тренировки. Исследования показывают, что упражнения стимулируют мозг, а качественный сон усиливает этот эффект.

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