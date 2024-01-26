С началом весны на проспекте Дериглазова откроется новая поликлиника

<p style="text-align:justify"><strong>Заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий, министр здравоохранения нашего региона Екатерина Письменная, руководители управляющих компаний провели встречу, целью которой стало открытие первой очереди семейной поликлиники.
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