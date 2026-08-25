«Извращенная благодарность»: о чем говорит поздравление Лукашенко с Днем независимости Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня поздравил Украину с Днем независимости. Он заявил, что, несмотря на геополитические потрясения, будущие поколения белорусов и украинцев сохранят извечные дружеские и родственные связи, а Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия.