Гол Капризова не спас «Миннесоту» от поражения в матче Кубка Стэнли с «Вегасом»

«Вегас» одержал победу над «Миннесотой» в пятом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. В составе «Уайлд» отличился российский нападающий Кирилл Капризов, записавший уже пятую шайбу на свой счёт в текущем плей-офф.