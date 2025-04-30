Боец СВО из ХМАО лишился 500 тысяч рублей из-за утери сим-карты

Участник СВО из Нягани (ХМАО) потерял сим-карту и стал жертвой кражи 500 тысяч рублей. Дело в том, что утерянную вещь нашел житель Свердловской области, благодаря чему получил доступ к онлайн-банку, откуда и снял деньги.