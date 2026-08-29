Собянин рассказал Путину о ремонте пяти школ в Донецке и Луганске

Москва отремонтировала пять школ в городах-побратимах Донецк и Луганск, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе проведенного президентом РФ Владимиром Путиным в формате видеоконференцсвязи совещания по вопросу открытия новых школ к началу 2026/2027 учебного года.