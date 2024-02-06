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Подоляка объяснил, что происходит: Киев зажали ультиматумом «Ша!»

Запад устал от Украины. Только одиозные чиновники в Вашингтоне и Брюсселе готовы и дальше "пилить" миллиарды долларов и евро на украинском кризисе, делая громкие заявления, которые сводятся к основной идее – "никакого мира, война будет идти до последнего украинца".

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