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ВСУ 13 раз атаковали ДНР, ранен мирный житель

ВСУ 13 раз атаковали ДНР, ранен мирный житель

Вооружённые формирования Украины за минувшие сутки 13 раз атаковали населённые пункты Донецкой Народной Республики, пострадал один человек.

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