Научные выходные школьным классом в НДТ.

13 декабря 2024 года наши восьмиклассники посетили Национальный детский технопарк. Это стало для них ярким и незабываемым событием! Ребята были поражены красотой и современностью зданий и изобилием технологий.
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