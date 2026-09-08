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В КСИР заявили об ударах по двум эсминцам ВМС США

В КСИР заявили об ударах по двум эсминцам ВМС США

Корпус стражей Исламской революции заявил об ударах по двум эсминцам ВМС США. Как уточняет Press TV, удар был нанесён по эсминцам DDG-119 и DDG-53 в ответ на атаку США на иранские танкеры.

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