Shot: в Туле в корме для котят нашли 21 кг наркотиков

В Туле в упаковках корма для котят нашли 20 кг наркотиков. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot. "Необычную "еду" для домашних питомцев обнаружили в жестянках в грузовичке, приехавшем в Тулу из Чехова.
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