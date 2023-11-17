В Беларуси обсудили сотрудничество стран СНГ с международными организациями

Минск, 16 ноября /Синьхуа/ -- В Минске состоялись консультации между министерствами иностранных дел по сотрудничеству государств-участников Содружества Независимых Государств /СНГ/ и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе /ОБСЕ/, а также по взаимодействию с Европейским союзом, НАТО и другими многосторонними европейскими организациями.
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