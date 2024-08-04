«Я до сих пор не верю, что я в России и что всё это не сон»

Сегодня 862 прочитали После десяти лет заключения, проведенных в американских тюрьмах по обвинению в кибермошенничестве, Роман Селезнев вернулся 1 августа на родину в рамках масштабного обмена заключенными между Россией и западными странами.
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