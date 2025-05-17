Электроснабжение в Рыльске полностью восстановлено после атаки ВСУ

В результате атаки ВСУ на электроподстанцию в Рыльске, где были ранены двое несовершеннолетних и отключено электричество, аварийные бригады восстановили подачу света в 78 населённых пунктов, включая поселки Коренево и Глушково.
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