Совкомбанк и РЕД СОФТ укрепляют сотрудничество на форуме FINOPOLIS 2024

Партнерство направлено на пилотирование и внедрение российских IТ-продуктов, формирование предложений по развитию регулирования, стандартизации отрасли, а также интеграцию передовых отечественных решений в структуру организаций финансового сектора.
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