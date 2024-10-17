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FinFax - Новости банков и вкладов

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Совкомбанк и РЕД СОФТ укрепляют сотрудничество на форуме FINOPOLIS 2024

Совкомбанк и РЕД СОФТ укрепляют сотрудничество на форуме FINOPOLIS 2024

Партнерство направлено на пилотирование и внедрение российских IТ-продуктов, формирование предложений по развитию регулирования, стандартизации отрасли, а также интеграцию передовых отечественных решений в структуру организаций финансового сектора.

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