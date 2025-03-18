Начало коллективизации. Кулаки, пожары и теракты «Красный обоз». Фотография 30-ых годов…и зажег факелы, и пустил их на жатву Филистимскую, и выжег и копны и нежатый хлеб, и виноградные сады и масличные.
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Начало коллективизации. Кулаки, пожары и теракты «Красный обоз». Фотография 30-ых годов…и зажег факелы, и пустил их на жатву Филистимскую, и выжег и копны и нежатый хлеб, и виноградные сады и масличные.
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