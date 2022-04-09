FiNE-NEWS

1 335 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Olga Chuhutina
    Заслужил.К могиле Жириновс...
  • юрий КЗПО
    не пойму они  что друг у друга копируют информацию?Боевики пользуютс...
  • юрий КЗПО
    его разорвут если он на самом деле начнет честные переговоры. Там он только рот открывает.Зеленский: У Укра...

Новые суда для будущих войн

Новые суда для будущих войн

Корабль-арсенал ведет огонь «Зеленые войны». Мы продолжаем рассматривать перспективы так называемых «зеленых войн» или же войн недалёкого будущего, основы которых, между прочем, закладываются уже сейчас.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх