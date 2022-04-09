Новые суда для будущих войн

Корабль-арсенал ведет огонь «Зеленые войны». Мы продолжаем рассматривать перспективы так называемых «зеленых войн» или же войн недалёкого будущего, основы которых, между прочем, закладываются уже сейчас.
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