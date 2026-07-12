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Черви показали, как резервные нейронные цепи поддерживают рефлексы

Черви показали, как резервные нейронные цепи поддерживают рефлексы

Загадка надёжных рефлексов Почему рефлексы выживания у животных остаются работоспособными даже при повреждении отдельных нейронов или генов? Ответ на этот вопрос дало исследование команды профессора Чаогу Чжэна из Гонконгского университета совместно с учёными Принстона и Колумбии, опубликованное в июле 2026 года в *Proceedings of the National Academy of Sciences*.

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