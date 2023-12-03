Азаров: поступления в госбюджет Украины в ноябре от таможни упали на $253 млн

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что поступления в государственный бюджет Украины от таможни упали в ноябре на $253 млн из-за блокады коммерческих фур на границе с Польшей и Словакией.
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