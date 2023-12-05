Иран стал приоритетным рынком для экспорта моделей Lada

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начнет продажи своих автомобилей в Иране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела продаж и развития бизнеса на зарубежных рынках компании Андрея Владимирцева.
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