Политика как он...
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Политика как она есть

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Экс-директора московского университета подозревают в хищении 30 млн рублей

Экс-директора московского университета подозревают в хищении 30 млн рублей

Бывшего директора московского университета подозревают в хищении 30 млн рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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