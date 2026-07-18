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Царьград

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Лукашенко попросил артистов не лезть в политику

Лукашенко попросил артистов не лезть в политику

Артистам — творчество, политикам — политика. Лукашенко на Славянском базаре призвал деятелей искусства не посягать на другие сферы.

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Комментарии
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Россиянин
Вот это правильно. Вон Чулпан Хаматову разнесло и теперь она никому не нужна. Снялась в фильме откровенного врага России. Вжилась в роль и не смогла очухаться. Теперь вон живет между небом и землей. Обосралась и обосрамилась по полной. Никто её уже не помнит и не знает. А ведь талантливая артистка БЫЛА. А стоило залезть в политику...
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