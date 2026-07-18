Лукашенко попросил артистов не лезть в политику

Россиянин

Вот это правильно. Вон Чулпан Хаматову разнесло и теперь она никому не нужна. Снялась в фильме откровенного врага России. Вжилась в роль и не смогла очухаться. Теперь вон живет между небом и землей. Обосралась и обосрамилась по полной. Никто её уже не помнит и не знает. А ведь талантливая артистка БЫЛА. А стоило залезть в политику...