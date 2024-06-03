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Замглавы МИД РФ Грушко: Россия примет все меры по нейтрализации угроз Запада

Замглавы МИД РФ Грушко: Россия примет все меры по нейтрализации угроз Запада

Замглавы Министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Российская Федерация готова к принятию необходимых мер для нейтрализации угроз, связанных с возможной эскалацией ситуации со стороны Запада.

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