Царьград

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Испуг Казахстана ударил по своим же людям

Испуг Казахстана ударил по своим же людям

Казахстан испугался сержанта Василия из вроде бы шуточной песни команды КВН "Камызяки". Исполнение произведения может вызвать серьёзные последствия.

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Комментарии
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Tyman Ros
Какое Казахстану дело до Новороссии? Славянская культура, история, и разборки не касаются ни их, ни другие страны. Пусть смотрят за собой и решают свои проблемы. Реки поворачивать и уничтожать природу России нельзя. Могут попросить водопровод из РФ и покупать воду . Разве что. Тем более, если они так любят штаты, пусть штаты им воду дают.
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15 час.
ВД
Вовладар Даров
В свое время все отделились от СССР, захотели самостоятельности, независимости, ну так а чего все лезут в Россию? Навязывают свою политику , веру? Россия справиться с бедами, а вот справятся те кто оторвался от титьки России? Повернут к дяде Сэму, так он не титьки даст, а то что пониже!!!!
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12 час.

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