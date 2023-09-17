Испуг Казахстана ударил по своим же людям

Какое Казахстану дело до Новороссии? Славянская культура, история, и разборки не касаются ни их, ни другие страны. Пусть смотрят за собой и решают свои проблемы. Реки поворачивать и уничтожать природу России нельзя. Могут попросить водопровод из РФ и покупать воду . Разве что. Тем более, если они так любят штаты, пусть штаты им воду дают.

ВД

Вовладар Даров

В свое время все отделились от СССР, захотели самостоятельности, независимости, ну так а чего все лезут в Россию? Навязывают свою политику , веру? Россия справиться с бедами, а вот справятся те кто оторвался от титьки России? Повернут к дяде Сэму, так он не титьки даст, а то что пониже!!!!