В Эквадоре на видео попало, как самолет упал на проезжую часть

В Эквадоре самолет упал на проезжую часть после вылета из аэропорта. Об этом сообщает El Mercurio.Самолет авиакомпании Cuencana Airlines, выполнявший рейс из Гуаякиля в Куэнку, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту в Эквадоре.