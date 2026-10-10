Когда почтальон — не Печкин, эпические промахи службы доставки

Теперь, когда интернет стал доступен простым людям, делать покупки гораздо проще. Достаточно пошевелить мышкой, пару раз кликнуть, и вот вы уже что-то купили.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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