Глава МИД Ирана Арагчи предостерег США от авантюристских действий

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи предостерег США от "авантюристских действий", передает Press TV. Телеканал сообщил, что министр провел телефонные разговоры с командующим ВС Пакистана, фельдмаршалом Асимом Мунироми и своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.
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