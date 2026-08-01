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Газета.ру

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Глава МИД Ирана Арагчи предостерег США от авантюристских действий

Глава МИД Ирана Арагчи предостерег США от авантюристских действий

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи предостерег США от "авантюристских действий", передает Press TV. Телеканал сообщил, что министр провел телефонные разговоры с командующим ВС Пакистана, фельдмаршалом Асимом Мунироми и своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.

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