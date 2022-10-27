Военное обозрение

3 234 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • zygmund nedialkow
    Боятся что попадут к россиянам.Президент Израиля...
  • Briz Bazelik
    Дааа, видимо "соскучились пшеки", за Русскими "п...лями" и давно  "не обсирались" в "хороших руках"! Похоже во-всём "...Польша вслед за П...
  • nyha
    откуда ждёте современное оружие..??????????????????не надейтесь БРАТАНЫ...Президент Казахст...

Кубинский журналист назвал тех, кто будет расплачиваться за взятые киевским режимом кредиты

Кубинский журналист назвал тех, кто будет расплачиваться за взятые киевским режимом кредиты

Соединенные Штаты и другие страны Запада поставляют Украине крупные партии вооружения, предоставляют ей кредиты на миллиарды долларов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх