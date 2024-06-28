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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Ticketmaster подтвердил кражу данных банковских карт, номеров телефонов и адресов...

Ticketmaster подтвердил кражу данных банковских карт, номеров телефонов и адресов...

Ticketmaster подтвердил кражу данных банковских карт, номеров телефонов и адресов электронной почты клиентовСервис по продаже билетов Ticketmaster подтвердил, что хакеры осуществили взлом его систем в прошлом месяце, украли данные об адресах электронной почты клиентов, их номера телефонов и зашифрованную информацию о банковских картах.

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